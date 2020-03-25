Где на Сумщине новые случаи коронавируса

Все 4 в Кролевецком районе. Там же зафиксирован третий на Сумщине летальный случай.
Всего на Сумщине 73 случая инфицирования, 3 летальных, 2 человека выздоровели.
По районам лидирует Конотопский – 24, дальше Кролевецкий – 22, Сумы, Шостка, Конотоп – по 7, Ахтырка – 4, Тростянецкий район – 2.
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