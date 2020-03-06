В Сумах именинник с друзьями сломал шлагбаум: их нашли патрульные (видео)

10 апреля, около 22 часов, патрульные получили сообщение о повреждении шлагбаума на улице Заливной.
Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что трое неизвестных шли по улице, как вдруг двое из них столкнулись с закрытым шлагбаумом. И хотя места, чтобы обойти его было достаточно, граждане решили самостоятельно освободить себе проход и сломали шлагбаум. В дальнейшем они ушли в неизвестном направлении.
Получив приметы мужчин, а также просмотрев видеозапись события, стражи порядка начали их поиски. Отрабатывая прилегающую территорию, в полукилометре инспекторы обнаружили трех мужчин. похожих по описанию. Граждане имели признаки алкогольного опьянения. Они, конечно же, отрицали свою причастность к повреждению шлагбаума и даже жаловались на спецлинию полиции, что их незаконно остановили.
Патрульные полицейские доставили граждан в Сумской отделен полиции, где передали следственно-оперативной группе. Известно, что один из них праздновал в этот день свое 30-летие.
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