Главный инфекционист Сумщины о втором случае выздоровления от коронавируса: «У нас сегодня праздник!» Ирина Троцкая написала в Фейсбуке о втором случае выздоровления в Сумах.

«ХРОНИКИ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Как же здорово говорить о хорошем! Как приятно сообщить, что у нас зарегистрирован второй случай выздоровления от COVID-19. Пациентка чувствовала себя превосходно уже несколько дней. Температура нормальная, никаких жалоб, все показатели гемодинамики тоже хоть куда! С нетерпением ожидали мы результатов контрольных исследований биоматериала методом ПЦР. И хотя первый, позавчера, был отрицательным, всё равно волновались. Мало ли... К счастью, во втором образце вирус тоже не обнаружен!

Что ж, теперь можно говорить о выписке. Можно дать рекомендации по правилам поведения на первое время. Они достаточно просты (хотя выполнение некоторых из них в условиях карантина несколько проблематично). Главное здесь не подхватить ОРВИ. Иммунитет-то ослаблен и вряд ли готов к новым волнующим встречам с вирусами, пусть не столь коварными. Поэтому мы советуем постоянное проветривание квартиры, влажную уборку, побольше жидкости, простую, но богатую клетчаткой и витаминами пищу. Вот в отношении моей любимой фразы в рекомендациях — «рациональная аэрация», т. е. прогулки на свежем воздухе, — безусловно возникнут трудности. Карантин ведь... Хотя в этих условиях у переболевших заметно снижается риск подхватить и любое другое ОРВИ. Да, не забыть бы напомнить нашей пациентке, чтобы случайно не оставила ничего в стационаре. Невольно становишься суеверным....

Но сегодня у нашей команды праздник. У команды врачей, медицинских сестричек, лаборантов, санитарочек, кафедралов, операторов, хозяйственного персонала, других незаменимых сотрудников. А ещё вирусологов и эпидемиологов. И всех, кто нам сегодня помогает. Ведь даже в выходной в больнице продолжается работа по оборудованию кислородопровода в боксах второго этажа. И сейчас у нас достаточно средств индивидуальной защиты. А в ближайшее время в уже имеющемся арсенале лекарственных средств, таких как плаквенил, осельтамивир, добавятся и другие, столь необходимые.

Выписке выздоровевшей пациентки сегодня радуются все. Радуются сестрички — наши скромные труженицы передовой. Основная нагрузка, конечно же, — на них. Спасибо вам за ваш самоотверженный и малооцениваемый труд. Без вас, скромных, добросовестных тружениц, нам, врачам, безусловно, не справиться. Вы в прямом и в переносном смысле ставите больных на ноги, вы выполняете все назначаемые нами манипуляции. А ведь одно из толкований слова «манипуляция» — «сложное действие». В самую точку!

Вы всегда готовы к самой сложной работе, с раннего утра в бесконечных хлопотах. Сегодня вам даже поболтать некогда. Но вашу улыбку видно даже через респиратор и очки, А перчатки не могут скрыть нежность ваших незаменимых рук!

Излечению пациентки радуются санитарки-нянечки. Санитарки-нянечки — особая статья. На них — уход за больными, текущая и генеральная уборки боксов, туалетов, других помещений. Они подают и моют судно, умывают и подмывают лежачих пациентов. Без них вся наша работа может пойти насмарку. И всё это они делают спокойно, без нервов, зачастую с шутками-прибаутками, вызывающими у больных улыбки.

Друзья! Наша больница — КНП СОР «Медицинский клинический центр инфекционных болезней и дерматологии им. З.И.Красовицкого» сегодня определена как основное лечебное учреждение первой волны для госпитализации взрослых города и близлежащих районов. Мы готовы оказывать помощь пациентам с COVID-19. Есть подготовленный персонал, уже наработавший некоторый опыт, есть койки, нет безумных очередей из скорых у приёмного отделения. И, что очень важно, есть незримая поддержка наших учителей, стоявших у истоков образования больницы: Зиновия Красовицкого и Андрея Сницаря. Но всё же я обращаюсь ко всем вам с просьбой быть последовательными в выполнении необходимых, в первую очередь ограничительных, мероприятий. И в соблюдении условий карантина — пути к наименее драматичному «сценарию» развития событий... Берегите себя. И не болейте!», - написала она.