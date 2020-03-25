Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:25678

Главный инфекционист Сумщины о втором случае выздоровления от коронавируса: «У нас сегодня праздник!»

Ирина Троцкая написала в Фейсбуке о втором случае выздоровления в Сумах.

«ХРОНИКИ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Как же здорово говорить о хорошем! Как приятно сообщить, что у нас зарегистрирован второй случай выздоровления от COVID-19. Пациентка чувствовала себя превосходно уже несколько дней. Температура нормальная, никаких жалоб, все показатели гемодинамики тоже хоть куда! С нетерпением ожидали мы результатов контрольных исследований биоматериала методом ПЦР. И хотя первый, позавчера, был отрицательным, всё равно волновались. Мало ли... К счастью, во втором образце вирус тоже не обнаружен!

Что ж, теперь можно говорить о выписке. Можно дать рекомендации по правилам поведения на первое время. Они достаточно просты (хотя выполнение некоторых из них в условиях карантина несколько проблематично). Главное здесь не подхватить ОРВИ. Иммунитет-то ослаблен и вряд ли готов к новым волнующим встречам с вирусами, пусть не столь коварными. Поэтому мы советуем постоянное проветривание квартиры, влажную уборку, побольше жидкости, простую, но богатую клетчаткой и витаминами пищу. Вот в отношении моей любимой фразы в рекомендациях — «рациональная аэрация», т. е. прогулки на свежем воздухе, — безусловно возникнут трудности. Карантин ведь... Хотя в этих условиях у переболевших заметно снижается риск подхватить и любое другое ОРВИ. Да, не забыть бы напомнить нашей пациентке, чтобы случайно не оставила ничего в стационаре. Невольно становишься суеверным....

Но сегодня у нашей команды праздник. У команды врачей, медицинских сестричек, лаборантов, санитарочек, кафедралов, операторов, хозяйственного персонала, других незаменимых сотрудников. А ещё вирусологов и эпидемиологов. И всех, кто нам сегодня помогает. Ведь даже в выходной в больнице продолжается работа по оборудованию кислородопровода в боксах второго этажа. И сейчас у нас достаточно средств индивидуальной защиты. А в ближайшее время в уже имеющемся арсенале лекарственных средств, таких как плаквенил, осельтамивир, добавятся и другие, столь необходимые.

Выписке выздоровевшей пациентки сегодня радуются все. Радуются сестрички — наши скромные труженицы передовой. Основная нагрузка, конечно же, — на них. Спасибо вам за ваш самоотверженный и малооцениваемый труд. Без вас, скромных, добросовестных тружениц, нам, врачам, безусловно, не справиться. Вы в прямом и в переносном смысле ставите больных на ноги, вы выполняете все назначаемые нами манипуляции. А ведь одно из толкований слова «манипуляция» — «сложное действие». В самую точку!

Вы всегда готовы к самой сложной работе, с раннего утра в бесконечных хлопотах. Сегодня вам даже поболтать некогда. Но вашу улыбку видно даже через респиратор и очки, А перчатки не могут скрыть нежность ваших незаменимых рук!

Излечению пациентки радуются санитарки-нянечки. Санитарки-нянечки — особая статья. На них — уход за больными, текущая и генеральная уборки боксов, туалетов, других помещений. Они подают и моют судно, умывают и подмывают лежачих пациентов. Без них вся наша работа может пойти насмарку. И всё это они делают спокойно, без нервов, зачастую с шутками-прибаутками, вызывающими у больных улыбки.

Друзья! Наша больница — КНП СОР «Медицинский клинический центр инфекционных болезней и дерматологии им. З.И.Красовицкого» сегодня определена как основное лечебное учреждение первой волны для госпитализации взрослых города и близлежащих районов. Мы готовы оказывать помощь пациентам с COVID-19. Есть подготовленный персонал, уже наработавший некоторый опыт, есть койки, нет безумных очередей из скорых у приёмного отделения. И, что очень важно, есть незримая поддержка наших учителей, стоявших у истоков образования больницы: Зиновия Красовицкого и Андрея Сницаря. Но всё же я обращаюсь ко всем вам с просьбой быть последовательными в выполнении необходимых, в первую очередь ограничительных, мероприятий. И в соблюдении условий карантина — пути к наименее драматичному «сценарию» развития событий... Берегите себя. И не болейте!», - написала она.

Общество Ирина Троцкая Коронавирус

По тематике

Мэр Кролевца заявил о второй смерти от коронавируса в районе
Сегодня 17:23

Мэр Кролевца заявил о второй смерти от коронавируса в районе

Об этом Александр Бобровицкий сообщил во время видеообращения к горожанам в Фейсбуке....

Стало известно, кто умер от коронавируса на Сумщине
Сегодня 15:40

Стало известно, кто умер от коронавируса на Сумщине

Как сообщает Глуховский горрайонный отдел Сумского областного лабораторного центра, на Кролеветчине уже подтверждено 22 случая коронавирусной инфекции COVID-19....

Где на Сумщине новые случаи коронавируса
Сегодня 10:02

Где на Сумщине новые случаи коронавируса

За прошлые сутки на Сумщине подтверждены 4 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19....

В Сумах от коронавируса уже выздоровели 2 человека (обновлено)
Сегодня 09:38

В Сумах от коронавируса уже выздоровели 2 человека (обновлено)

Министерство здравоохранения Украины сообщает, что в Украине уже выздоровели 89 человек, у которых был подтвержден COVID-19....

На Сумщине уже 73 случая коронавируса
Сегодня 09:31

На Сумщине уже 73 случая коронавируса

Министерство здравоохранения Украины сообщает, что в Украине подтверждено уже 2777 случаев COVID-19....

Новости

На Сумщине от коронавируса умер третий человек
Сегодня 10:00
В Сумах от коронавируса уже выздоровели 2 человека (обновлено)
Сегодня 09:38
На Сумщине уже 73 случая коронавируса
Сегодня 09:31
Главный инфекционист Сумщины о втором случае выздоровления от коронавируса: «У нас сегодня праздник!»
Сегодня 21:25
Мэр Кролевца заявил о второй смерти от коронавируса в районе
Сегодня 17:23
В Сумах именинник с друзьями сломал шлагбаум: их нашли патрульные (видео)
Сегодня 16:31
Глуховская больница получила гуманитарную помощь из Нидерландов
Сегодня 15:55
Стало известно, кто умер от коронавируса на Сумщине
Сегодня 15:40
Где на Сумщине новые случаи коронавируса
Сегодня 10:02
В Кролевце интересуются мнением жителей по поводу карантина на Пасху
Вчера 21:27
Губернатор Сумщины исправился и надел маску
Вчера 16:17
На Сумщине во время пожара спасли 2 человек (видео)
Вчера 15:38
view counter

Статьи

Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину 1
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита 1
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.