На Сумщине прогнозируют похолодание и снег

14 апреля из-за циклона и его атмосферных фронтов в Сумской области ожидается изменение погодных условий. Ночью дождь, днем дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток +4 .. + 9 °С.
15 апреля: ночью без существенных осадков, днем временами небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью заморозки 0 ..- 5 °С, днем +4 .. + 9 °С.
16 апреля: ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с. температура ночью +1 .. + 6 °С, днем +6 .. + 11 °С.
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