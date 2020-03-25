В Сумах у 7 заболевших коронавирусом 28 контактных лиц Об этом сегодня, 13 апреля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На сегодняшний день в Сумах 7 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция, - поделилась она. – Два человека завершили лечение и выписаны с выздоровлением. Пять человек на сегодня считаются больными: двое из них проходят лечение в стационаре, трое лечатся в домашних условиях. По подтвержденным случаям 28 контактных лиц. На сегодня в городе 4 подозрения на коронавирус: один на стационаре в областной инфекционной больнице, трое – дома. По ним 8 контактных лиц. Все они на контакте с семейными врачами. За состоянием их здоровья следят медработники. По Сумской области на сегодня 73 подтвержденных случая, из них 3 умерло. По ним 421 контактное лицо.