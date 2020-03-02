Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:28794

Сумчане болеют гриппом и пневмонией

Несмотря на то, что количество заболевших ОРВИ и гриппом в Сумах в три раза меньше эпидпорога, в городе за неделею четверо заболевших гриппом, а в стационарах 26 больных с пневмонией.

Об этом сегодня, 13 апреля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На прошлой неделе зарегистрировано 528 случаев заболеваний ОРВИ, - доложила она. – Это на 28,8% меньше, чем за предыдущую неделю. Среди них 47% это дети. Интенсивный показатель заболеваемости в три раза ниже круглогодичного порогового уровня. Было госпитализировано 27 жителей города, это 5% от заболевших. 80% из них это детское население. На прошлой неделе было зарегистрировано 4 случая заболевания гриппом. В больницах на стационарах находятся 26 больных с пневмонией.

Общество Грипп ОРВИ Пневмония

По тематике

23.03.2020 11:56

У шосткинца, у которого подозревали коронавирус, – грипп

По предварительной информации, у шосткинца, приехавшего из Германии, выявлен грипп «А»....

17.03.2020 12:12

В Шостке от пневмонии умер мужчина

В пятницу, 13 марта, в Шосткинской ЦРЛ от пневмонии умер 42-летний мужчина....

16.03.2020 08:25

Сумчане стали меньше болеть ОРВИ и гриппом

Количество заболевших уменьшилось на 16%....

02.03.2020 15:38

На Сумщине эпидпорог превышен на 7,5%

Об этом сегодня, 2 марта, рассказал во время аппаратного совещания начальник областного управления здравоохранения Дмитрий Кравцов....

02.03.2020 11:30

Сумчане снова больше болеют ОРВИ и гриппом

Количество заболевших увеличилось на 8,5%....

view counter

Статьи

Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину 1
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита 1
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.