Сумчане болеют гриппом и пневмонией Несмотря на то, что количество заболевших ОРВИ и гриппом в Сумах в три раза меньше эпидпорога, в городе за неделею четверо заболевших гриппом, а в стационарах 26 больных с пневмонией.

Об этом сегодня, 13 апреля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко. - На прошлой неделе зарегистрировано 528 случаев заболеваний ОРВИ, - доложила она. – Это на 28,8% меньше, чем за предыдущую неделю. Среди них 47% это дети. Интенсивный показатель заболеваемости в три раза ниже круглогодичного порогового уровня. Было госпитализировано 27 жителей города, это 5% от заболевших. 80% из них это детское население. На прошлой неделе было зарегистрировано 4 случая заболевания гриппом. В больницах на стационарах находятся 26 больных с пневмонией.