Сумчане болеют гриппом и пневмонией

Об этом сегодня, 13 апреля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.
- На прошлой неделе зарегистрировано 528 случаев заболеваний ОРВИ, - доложила она. – Это на 28,8% меньше, чем за предыдущую неделю. Среди них 47% это дети. Интенсивный показатель заболеваемости в три раза ниже круглогодичного порогового уровня. Было госпитализировано 27 жителей города, это 5% от заболевших. 80% из них это детское население. На прошлой неделе было зарегистрировано 4 случая заболевания гриппом. В больницах на стационарах находятся 26 больных с пневмонией.
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