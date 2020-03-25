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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:18485

В Сумах на самоизоляции было больше 1200 человек

Такую информацию озвучил сегодня, 13 апреля, на аппаратном совещании в мэрии начальник Службы 15-80 Валерий Марюхна.

По его словам, на сегодня 1211 сумчан находились на самоизоляции. Это те, кто вернулись из-за границы, являются контактными лицами больных коронавирусной инфекцией либо находятся под подозрением. 335 уже человек снято с меднаблюдения, у них завершился 14-дневный срок.

Общество Самоизоляция

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