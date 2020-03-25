В Сумах на самоизоляции было больше 1200 человек

По его словам, на сегодня 1211 сумчан находились на самоизоляции. Это те, кто вернулись из-за границы, являются контактными лицами больных коронавирусной инфекцией либо находятся под подозрением. 335 уже человек снято с меднаблюдения, у них завершился 14-дневный срок.
Во время ежедневного брифинга по ситуации распространения коронавирусной инфекции в Сумской области начальница юридического отдела облгосадминистрации Светлана Калайдова сообщила об...
В КНП «Центральная городская клиническая больница» организовали дистанционную консультативную помощь врача-психотерапевта Янины Лимаренко для лиц, находящихся на самоизоляции....
Как сообщил во время пресс конференции в облгосадминистрации начальник Сумского пограничного отряда Николай Романчук, во всех пунктах пропуска, расположенных на...
На днях в автоматизированном порядке полиция начала получать данные от пограничников о, украинцах, которые недавно вернулись на родину и, пересекая...
Об этом сегодня, 1 апреля, во время пресс конференции в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. начальника Сумского областного лабораторного центра Министерства... 1