На Сумщине уже 74 случая коронавируса

Из них на Сумщине 74, за сутки в области добавился 1 случай (летальный). Есть 217 подозрений.
Всего в Украине добавилось 325 случаев, сообщается на сайте онлайн-мониторинга статистики коронавируса СНБО Украины.
Об этом сегодня, 13 апреля, в ходе аппаратного совещания сообщил мэр Шостки Николай Нога....
По состоянию на 13 апреля в Сумской области 74 официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19....
Как сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения, в Украине подтверждено 3102 случая COVID-19....
Об этом сегодня, 13 апреля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
Ирина Троцкая написала в Фейсбуке о втором случае выздоровления в Сумах....