На Сумщине уже 74 случая коронавируса В Украине подтверждено уже 3102 случая COVID-19.

Из них на Сумщине 74, за сутки в области добавился 1 случай (летальный). Есть 217 подозрений.

Всего в Украине добавилось 325 случаев, сообщается на сайте онлайн-мониторинга статистики коронавируса СНБО Украины.