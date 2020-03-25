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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:47452

На Сумщине именинник забил до смерти сожительницу

Полиция выясняет обстоятельства смерти матери двух малолетних детей.

В Ромнах утром в полицейских позвонила местная жительница и рассказала, что к ней пришел ее сосед и сообщил, что убил свою сожительницу. На вызов сразу выехали руководители и следственно-оперативная группа Роменского отдела полиции.

На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 26-летней женщины. Рядом с ним на полу находились двое детей супругов, старшему из которых четыре года.

«Наши работники восстановили ход событий, предшествовавший смерти женщины. Выяснилось, что вечером мужчина активно «отмечал» наступающие дни рождения: свой и своего ребенка, которые приходилось в один день. Между сожителями возникла ссора, а затем и драка, - комментирует событие Роман Невожай, начальник Роменского отдела полиции. - В ходе конфликта глава семьи нанес женщине множественные удары по голове и туловищу - бил и кулаками, и палкой. Мы предполагаем, что совокупность этих побоев и стала причиной смерти молодой матери. Сейчас следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Убийство», и начали досудебное расследование».

В рамках дела назначен ряд экспертиз. Мужчину, который в своем прошлом уже имеет судимости, полиция задержала в порядке ст. 208 УПК, и решает вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. В том случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Что касается детей - то пока их судьбой занимаются социальные службы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Убийство

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