Под Сумами убили дачника О смерти своего друга в Сумской районный отдел полиции сообщил 45-летний мужчина. По его словам, тот накануне упал с крыши дачного домика, и, очевидно, умер из-за полученных в результате несчастного случая телесных повреждений.

«Наши работники начали уголовное производство, в рамках которого назначили ряд экспертиз, - комментирует ситуацию Вадим Теличко, начальник Сумского районного отдела полиции. - Однако, по мнению специалистов, повреждения, которые получил умерший, не были характерны для падения с многометровой высоты. Поэтому следователи изменили квалификацию события на ч.1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство», и начали ряд поисковых и следственных действий, чтобы восстановить ход событий, предшествовавших преступлению».

Оперативники Сумского райотдела полиции установили, что и заявитель, и его умерший 41-летний приятель - сумчане. Вместе приехали на дачу заявителя для традиционных весенне-полевых работ. Это был не первый случай, когда младший помогал старшему по хозяйству. Вечером изрядно выпили, - и поссорились. Дело дошло до драки, и в результате хозяин настолько избил «помощника», что тот от полученных травм скончался. Поэтому, чтобы остаться неизобличённым и хоть как-то объяснить правоохранителям многочисленные гематомы и ссадины на теле покойника, злоумышленник придумал историю о падении с крыши.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит длительный срок заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.