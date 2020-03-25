Ситуация с коронавирусом в Украине

Всего в Украине исследовано 32496 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. В течение 12 апреля получено 325 сообщений о новых подтвержденных случаях.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 194 случая (8 выздоровели)
- Волынская обл. - 78 случаев (2 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 60 случаев (5 выздоровели)
- Донецкая обл. - 11 случаев (1 выздоровел)
- Житомирская обл. - 94 случая;
- Закарпатская обл. - 92 случая (3 выздоровели)
- Запорожская обл. - 85 случаев (10 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 300 случаев (12 выздоровели)
- г. Киев - 495 случаев;
- Киевская обл. - 216 случаев (9 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 142 случая;
- Львовская обл. - 124 случая (6 выздоровели)
- Луганская обл. - 3 случая;
- Николаевская обл. - 5 случаев;
- Одесская обл. - 69 случаев;
- Полтавская обл. - 25 случаев;
- Ривненская обл. - 125 случаев (7 выздоровели)
- Сумская обл. - 74 случая (2 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 273 случая (7 выздоровели)
- Харьковская обл. - 11 случаев;
- Херсонская обл. - 31 случай;
- Хмельницкая обл. - 22 случая (3 выздоровели)
- Черкасская обл. - 102 случая (1 выздоровел)
- Черновицкая обл. - 462 случая (21 выздоровел)
- Черниговская обл. - 9 случаев.
На амбулаторном лечении 1731 пациент. Всего госпитализированы 1179 человек, из них 49 детей.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 93 человека, из них 47 мужчин и 46 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 97 человек уже выздоровели, из них 2 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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