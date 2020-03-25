Ситуация с коронавирусом в Украине Как сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения, в Украине подтверждено 3102 случая COVID-19.

Всего в Украине исследовано 32496 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. В течение 12 апреля получено 325 сообщений о новых подтвержденных случаях.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 194 случая (8 выздоровели)

- Волынская обл. - 78 случаев (2 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 60 случаев (5 выздоровели)

- Донецкая обл. - 11 случаев (1 выздоровел)

- Житомирская обл. - 94 случая;

- Закарпатская обл. - 92 случая (3 выздоровели)

- Запорожская обл. - 85 случаев (10 выздоровели)

- Ивано-Франковская область - 300 случаев (12 выздоровели)

- г. Киев - 495 случаев;

- Киевская обл. - 216 случаев (9 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 142 случая;

- Львовская обл. - 124 случая (6 выздоровели)

- Луганская обл. - 3 случая;

- Николаевская обл. - 5 случаев;

- Одесская обл. - 69 случаев;

- Полтавская обл. - 25 случаев;

- Ривненская обл. - 125 случаев (7 выздоровели)

- Сумская обл. - 74 случая (2 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 273 случая (7 выздоровели)

- Харьковская обл. - 11 случаев;

- Херсонская обл. - 31 случай;

- Хмельницкая обл. - 22 случая (3 выздоровели)

- Черкасская обл. - 102 случая (1 выздоровел)

- Черновицкая обл. - 462 случая (21 выздоровел)

- Черниговская обл. - 9 случаев.

На амбулаторном лечении 1731 пациент. Всего госпитализированы 1179 человек, из них 49 детей.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 93 человека, из них 47 мужчин и 46 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 97 человек уже выздоровели, из них 2 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.