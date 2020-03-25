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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:26360

Под Сумами сожитель зарезал жену

О смерти своей односельчанки в полицию сообщила жительница села Лекарское Сумского района.

По словам заявительницы, тело 50-летней женщины имеет явные признаки насильственной смерти. На указанное место происшествия отправились руководители ГУНП области, Сумского райотдела полиции, эксперты-криминалисты и следственно-оперативная группа полиции.

В ходе первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к смерти женщины причастен ее 56-летний сожитель, ранее судимый за причинение побоев. Будучи нетрезвым, он поссорился с сожительницей, и в ходе драки ударил ее ножом в шею.

«Предварительно, причиной смерти потерпевшей могло стать проникающее ножевое ранение трахеи, - комментирует ситуацию Вадим Теличко, начальник Сумского райотдела полиции. - Однако, окончательно причина будет установлена судмедэкспертами. По факту преступления открытое уголовное производство в соответствии с ч.1 ст. 115 УК Украины. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины».

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Убийство
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