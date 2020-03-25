Дезинфекция улиц: где сегодня в Сумах будет работать техника Мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания поручил департаменту инфраструктуры города постоянно информировать сумчан о дезинфекции дорог.

Он отметил, что графики дезинфекции дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта должны быть доступны для сумчан, поэтому поручил начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Виктору Павленко в дальнейшем доводить до сведения горожан информацию по этому поводу.

По сообщению последнего сегодня, 13 апреля, по графику будет проводиться дезинфекция ул. Набережной р. Стрелка, пер. 9 Мая, ул. Засумская, ул. Кооперативная, ул. Ильинская и ул. В. Черновола (от ул. Роменская до ул. Ильинская).

Дезинфекция некоторых улиц уже проходит повторно. Как сообщил Виктор Павленко, график дезинфекции может меняться, ведь в первую очередь дезинфицируют те улицы, где была зафиксирована вспышка инфекции, или те, где проживают жители, которые контактировали с больными COVID-19.

По словам чиновника, в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 на прошлой неделе в Сумах провели дезинфекцию всех детских площадок и остановок общественного транспорта. На этой неделе дезинфекцию детских площадок, лестничных клеток многоэтажных домов и отдельных улиц проведут уже повторно.

Также во избежание распространения коронавирусной инфекции, Александр Лысенко поручил профильному структурному подразделению ежедневно проводить дезинфекцию подземных переходов.