Дезинфекция улиц: где сегодня в Сумах будет работать техника

Он отметил, что графики дезинфекции дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта должны быть доступны для сумчан, поэтому поручил начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Виктору Павленко в дальнейшем доводить до сведения горожан информацию по этому поводу.
По сообщению последнего сегодня, 13 апреля, по графику будет проводиться дезинфекция ул. Набережной р. Стрелка, пер. 9 Мая, ул. Засумская, ул. Кооперативная, ул. Ильинская и ул. В. Черновола (от ул. Роменская до ул. Ильинская).
Дезинфекция некоторых улиц уже проходит повторно. Как сообщил Виктор Павленко, график дезинфекции может меняться, ведь в первую очередь дезинфицируют те улицы, где была зафиксирована вспышка инфекции, или те, где проживают жители, которые контактировали с больными COVID-19.
По словам чиновника, в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 на прошлой неделе в Сумах провели дезинфекцию всех детских площадок и остановок общественного транспорта. На этой неделе дезинфекцию детских площадок, лестничных клеток многоэтажных домов и отдельных улиц проведут уже повторно.
Также во избежание распространения коронавирусной инфекции, Александр Лысенко поручил профильному структурному подразделению ежедневно проводить дезинфекцию подземных переходов.
Во исполнение поручения городского головы Александра Лысенко осуществляется дезинфекция дорожной инфраструктуры....
КП «Дорремстрой» проводит работы по дезинфекции улиц.... 1
Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко во время своего прямого эфира в Фейсбуке....
Областная власть Сумщины вместе с органами местного самоуправления организовала дезинфекции дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта....
Такое решение принял Сумской горсовет на сессии сегодня, 31 марта....