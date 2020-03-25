Мэр Сум передумал «закрывать» город Сегодня, 13 апреля, во время аппаратного совещания мэр Сум Александр Лысенко снял с контроля вопрос полного «закрытия» города.

- В настоящее время вопрос о полном закрытии города Сумы для въезда людей, которые не работают и не зарегистрированы в городе Сумы, сейчас не стоит, - ответил он сам на свое же поручение. – Мы будем рассматривать его, если будет большая пандемия, не дай Бог, как в некоторых странах ЕС. Если потребуется - будет соответственно поручение. Пока мы не можем нарушать права человека. Единственное, что мы можем, это контролировать температуру въезжающих.