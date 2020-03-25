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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:457851

Мэр Сум передумал «закрывать» город

Сегодня, 13 апреля, во время аппаратного совещания мэр Сум Александр Лысенко снял с контроля вопрос полного «закрытия» города.

- В настоящее время вопрос о полном закрытии города Сумы для въезда людей, которые не работают и не зарегистрированы в городе Сумы, сейчас не стоит, - ответил он сам на свое же поручение. – Мы будем рассматривать его, если будет большая пандемия, не дай Бог, как в некоторых странах ЕС. Если потребуется - будет соответственно поручение. Пока мы не можем нарушать права человека. Единственное, что мы можем, это контролировать температуру въезжающих.

Общество Закрытие города

Комментарии

Caretaker
Caretaker
Сегодня 11:10

Наличие мозга пусть себе проконтролллирует ректальным термометром!

Человек не живёт в городе Сумы, человек не работает в городе Сумы, но человек едет в Сумы потому что? А зачем?

Но конечно, давайте сделаем как Трамп в Америке - не будем вводить строгий карантин, а на Пасху можно ещё кресным ходом походить, как у восточного соседа!

Зачем нужен карантин, при котором карантина нет? Приезжай кто хочешь? Так температурный скрининг не спасает от переносчиков!

Но наш замечательный голова будет ждать пандемии "как в некоторых странах ЕС".

Г - но не от слова "гений".

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