Мэр Сум передумал «закрывать» город

- В настоящее время вопрос о полном закрытии города Сумы для въезда людей, которые не работают и не зарегистрированы в городе Сумы, сейчас не стоит, - ответил он сам на свое же поручение. – Мы будем рассматривать его, если будет большая пандемия, не дай Бог, как в некоторых странах ЕС. Если потребуется - будет соответственно поручение. Пока мы не можем нарушать права человека. Единственное, что мы можем, это контролировать температуру въезжающих.
Разработать соответствующее решение исполкома дал поручение мэр Сум Александр Лысенко....
В Сумах в соответствии с решением исполнительного комитета от 25 марта обустраивают стационарные контрольно-пропускные пункты и ограничивают въезд в город.... 1
По состоянию на 9.00 26 марта, стационарные контрольно-пропускные пункты на въездах на территорию Сум еще не установлены....
Только около 18.00 25 марта на сайте горсовета было опубликовано решение исполкома Сумского горсовета «Про додаткові обмежувальні заходи щодо...
Об этом сегодня, 25 марта, перед началом сессии Сумского городского совета журналистам сообщил мэр Александр Лысенко....
Caretaker
Наличие мозга пусть себе проконтролллирует ректальным термометром!
Человек не живёт в городе Сумы, человек не работает в городе Сумы, но человек едет в Сумы потому что? А зачем?
Но конечно, давайте сделаем как Трамп в Америке - не будем вводить строгий карантин, а на Пасху можно ещё кресным ходом походить, как у восточного соседа!
Зачем нужен карантин, при котором карантина нет? Приезжай кто хочешь? Так температурный скрининг не спасает от переносчиков!
Но наш замечательный голова будет ждать пандемии "как в некоторых странах ЕС".
Г - но не от слова "гений".