На Сумщине у браконьера изъято 100 метров сетей

В период весенне-летнего запрета на рыбалку, на водоеме в с. Полошки нарушитель осуществлял лов рыбы с помощью промышленных запрещенных орудий лова - сетей мисиновых, общей длиной 100 м. На момент проверки браконьер успел незаконно добыть 13 экземпляров рыбы на общую сумму убытков 1581 грн.
По данному факту экоинспекторами составлен админпротокол по ч. 4 ст.85 КУоАП, который вместе с расчетом убытков будет передано в суд.
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