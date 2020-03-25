В Шостке врачи борются за жизнь больной COVID-19 (видео) Об этом сегодня, 13 апреля, в ходе аппаратного совещания сообщил мэр Шостки Николай Нога.

«Медики, работники инфекционного отделения, боролись за жизнь женщины, которая там находится. Пока ее состояние здоровья стабильное, но это была и субботы, и воскресенья, и ночь, и т.д.», - сообщил Николай Нога.

По сообщению заведующей Шосткинским отделом Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Ирины Хамицевич, всего по состоянию на утро 13 апреля во Шостке 7 заболевших, из них три находятся на лечении в инфекционном отделении и 4 - на самоизоляции. В Шостке один семейный очаг, он объединяет трех заболевших и одного контактного. Всего на самоизоляции находится 136 человек, по всем этим лицами ведется дистанционный надзор. 3а выходные получили 8 результатов: 6 отрицательных и 2 положительных - это второе подтверждение по тех больных, о которых уже было известно.