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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские пограничники обнаружили нарушителя карантина

12 апреля в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили очередного нарушителя карантина.

Наш соотечественник выезжал в Россию автомобилем марки «Mercedes-Benz». Однако во время прохождения пограничного контроля в отношении него сработала ведомственная база данных, а именно, он недавно въезжал на территорию Украины через пункт пропуска «Сеньковка», что в Черниговской области, и предоставил информированное согласие на пребывание в самоизоляции в течение 14 суток. Но вопреки взятым на себя обязательствам и собственноручно подписанному согласию нарушил правила обязательной самоизоляции.

О выявленном правонарушении пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции, составили на него административные материалы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Дальнейшую судьбу гражданина решит суд.

Следует отметить, что в целом с начала мероприятий в пунктах пропуска Сумщины пограничниками выявлено 7 нарушителей карантина, о чем сообщено сотрудников полиции.

Общество Нарушение карантина

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