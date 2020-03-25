Вторая сумчанка выздоровела от коронавируса дома Об этом сегодня, 13 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, женщина, которая вернулась из-за границы, была на самоизоляции. Течение болезни у нее было легкое. На сегодня она уже выздоровела.