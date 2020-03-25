На Сумщине коронавирус обнаружили уже у пяти медработников Об этом сегодня, 13 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, среди заболевших медиков фельдшер скорой помощи в Конотопском районе; замдиректора областного центра скорой помощи, который предоставлял помощь просто больному с ОРЗ; врач-гинеколог частного медицинского центра в Сумах, который после этого случая практически «парализован», так как все остальные работники находятся на самоизоляции (она подхватила вирус от своей матери); и две медсестры в Конотопской ЦРБ, которые работали в средствах индивидуально защиты.