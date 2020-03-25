На Сумщине коронавирус обнаружили уже у пяти медработников

По его словам, среди заболевших медиков фельдшер скорой помощи в Конотопском районе; замдиректора областного центра скорой помощи, который предоставлял помощь просто больному с ОРЗ; врач-гинеколог частного медицинского центра в Сумах, который после этого случая практически «парализован», так как все остальные работники находятся на самоизоляции (она подхватила вирус от своей матери); и две медсестры в Конотопской ЦРБ, которые работали в средствах индивидуально защиты.
Об этом во время брифинга в облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 13 апреля, в ходе аппаратного совещания сообщил мэр Шостки Николай Нога....
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