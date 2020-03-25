На Сумщине только четверть коронавирусных больных госпитализированы Об этом сегодня, 13 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, из 74 человек, у которых подтвержден диагноз COVID-19, 17 находятся в больницах. Остальные – дома.