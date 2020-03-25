На Сумщине с коронавирусом 12 детей Об этом сегодня, 13 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, всего с коронавирусом в области 12 человек до 17 лет. В возрасте 0-10 лет – пятеро.