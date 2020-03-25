В Сумах авто врезалось в дерево (видео) Происшествие случилось около 19.20 на улице Герасима Кондратьева, в районе дома 165.

Патрульные предварительно установили, что 29-летний водитель, управляя автомобилем Skoda, не придерживался безопасной скорости в движении, не справился с управлением и допустил наезд на дерево.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу, где поставили диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и рана теменно-височной области справа.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Проводится проверка.