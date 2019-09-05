Сумские студентки стали лучшими в международном конкурсе научных работ

Этот конкурс ежегодно проходит на базе Одесской национальной академии пищевых технологий при поддержке Министерства образования и науки Украины под эгидой Black Sea Universities Network и ISEKI-Food Association, в сотрудничестве с научным журналом Central European Researchers Journal.
В этом году на конкурсная комиссия оценивала 202 работы от студентов из Украины, Франции, Польши, Греции, Китая, Македонии, Литвы, Словакии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Молдовы. Из них 9 работ были написаны совместно студентами украинских и зарубежных вузов. По результатам рассмотрения работ конкурсной комиссией было обнародовано список победителей.
Студентки факультета экономики и менеджмента Сумского национального аграрного университета Диана Кожемякина и Владислава Беляева получили первое место за работу «Моделирование конкурентоспособных позиций аграрного сектора в регионе», написанную под руководством доцентки кафедры экономики и предпринимательства СНАУ Надежды Пилипенко.
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