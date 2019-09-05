Сумские студентки стали лучшими в международном конкурсе научных работ Две сумские студентки стали победительницами международного конкурса научных работ «Black Sea Science 2020».

Этот конкурс ежегодно проходит на базе Одесской национальной академии пищевых технологий при поддержке Министерства образования и науки Украины под эгидой Black Sea Universities Network и ISEKI-Food Association, в сотрудничестве с научным журналом Central European Researchers Journal.

В этом году на конкурсная комиссия оценивала 202 работы от студентов из Украины, Франции, Польши, Греции, Китая, Македонии, Литвы, Словакии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Молдовы. Из них 9 работ были написаны совместно студентами украинских и зарубежных вузов. По результатам рассмотрения работ конкурсной комиссией было обнародовано список победителей.

Студентки факультета экономики и менеджмента Сумского национального аграрного университета Диана Кожемякина и Владислава Беляева получили первое место за работу «Моделирование конкурентоспособных позиций аграрного сектора в регионе», написанную под руководством доцентки кафедры экономики и предпринимательства СНАУ Надежды Пилипенко.