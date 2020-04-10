На Сумщине накрыли группу «черных регистраторов» Прокуратурой Сумской области совместно с следственным управлением Нацполиции и Службой безопасности Украины в рамках уголовного производства прекращена деятельность группы так называемых «черных регистраторов», которые организовали масштабную схему предоставления незаконных услуг по регистрации прав (ч. 2 ст. 361 и ч. 2 ст. 361-2 УК Украины).

По данным следствия, жители Сумской и Черниговской областей организовали схему незаконного получения в государственных органах личных ключей доступа в государственные реестры, в дальнейшем такие ключи передавались третьим лицам, которые незаконно за вознаграждение проводили соответствующие операции. В частности, злоумышленниками совершено более 40 тысяч незаконных регистрационных действий, которые в основном касались оформления прав на земельные участки, поэтому основными их «клиентами» были крупные сельхозпроизводители.

В пятницу, 10 апреля, следователями проведено 5 санкционированных обысков в сельских советах, офисном помещении и по месту жительства фигурантов уголовного производства, по результатам которых изъяты документы, компьютерную технику, носители информации и другие доказательства преступной деятельности.

Досудебное следствие продолжается, по результатам которого фигурантам уголовного производства будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.