На Сумщине всех больных с пневмонией будут тестировать на коронавирус Об этом во время брифинга в облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Михаил Мацюк.

По его словам, все люди, которым был поставлен диагноз «пневмония», теперь подлежат обследованию на COVID-19 методом ПЦР. Это касается и внегоспитальных случаев, то есть тех людей, которые лечатся дома. Также будут анализироваться биоматериалы умерших от пневмонии.

Такое решение было принято на уровне Министерства здравоохранения Украины.

«Мы увеличиваем количество тестирований на коронавирус, - заявил Министр здравоохранения Максим Степанов. - За последнюю неделю мы достигли показателя в 2,5-3 тыс. тестов ПЦР в сутки. Кроме того, по новому алгоритму мы тестируем всех пациентов, у которых есть воспаление легких. Все эти действия направлены на то, чтобы максимально выявлять болезнь и принимать соответствующие меры».