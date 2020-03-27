На Сумщине чуть не сгорело кладбище (видео)

12 апреля в 16:07 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре остатков растительности в с. Вознесенка Бурынского района. На тушение направили отделение дежурного караула 23-й государственной пожарно-спасательной части, которому пришлось преодолеть расстояние в 20 км от райцентра.
Как было установлено, огонь охватил площадь около 2 га. Укрощение возгорания требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерну пришлось направлять для дозаправки от местного пруда, который находился на расстоянии 2,5 км от центра горения. В 16:55 силами 4-х человек личного состава на одной единице техники удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. А в 19:50 пожар полностью ликвидировали.
Днем ранее в 13:49 Бурынские пожарные были вызваны в с. Чумаково. Загорелся мусор на площади около 300 кв. м. Огонь вплотную подступил к расположенному рядом местному кладбищу. Оперативными действиями 4-х спасателей на одной единице техники в 14:10 опасность удалось предотвратить, а в 15:45 пожар полностью ликвидировали.
В обоих случаях, по предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Спасатели отмечают, что в данный период существует большая угроза возникновения масштабных возгораний. Чтобы предотвратить опасность, гражданам надо быть осторожными с огнем, не сжигать сухостой и мусор, не провоцировать пожары в природных экосистемах, а при обнаружении возгорания в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звонить по номеру «101»!
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