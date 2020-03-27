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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:42422

В Сумах взяли под стражу трех наркодилеров, но могут отпустить

По ходатайству прокуратуры взяты под стражу трое задержанных за незаконный оборот психотропных и наркотических веществ.

По ходатайству прокуратуры Сумской области задержанным по подозрению в незаконном обороте наркотиков в крупных масштабах избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог в размере около 170 тыс. грн каждому.

Напоминаем: по результатам спецоперации прокуратурой Сумской области совместно с работниками Управления противодействия наркопреступности и детективами Следственного управления Нацполиции при силовой поддержке спецподразделения КОРД 8 апреля в г. Сумы задержали наркодилеров, которые занимались сбытом психотропных веществ в больших масштабах.

По данным следствия, группа состояла из трех сумчан. Наркодельцы принимали заказы на один из мессенджеров, расфасовывали и реализовывали психотропы преимущественно через «закладки».

Во время обысков по месту жительства задержанных обнаружено около 300 грамм кристаллического вещества, похожего на PVP или «Альфа-соль», 10 грамм измельченной сырья, похожего на каннабис, электронные весы, компьютерную технику, мобильные телефоны, материалы для упаковки, «черную бухгалтерию» и банковские карточки. В то же время часть вещества уже была расфасована для «закладок». Также полицейские изъяли три предмета, похожие на пистолеты, и патроны к ним.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ) УК Украины. Все изъятые вещества направлены на экспертное исследование, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право
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