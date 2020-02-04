Служба зайнятості спростила процедуру подання документів У зв’язку з карантином з кожним днем все більше жителів Сумщини звертаються до служби зайнятості.

Лише телефоном гарячої лінії обласного центру зайнятості (0542) 68-55-19 з 17 березня по 10 квітня цього року скористалися 300 чоловік.

Найбільше людей цікавлять питання реєстрації у службі зайнятості, виплати допомоги по безробіттю, відвідування центрів зайнятості та філій, отримання довідок тощо.

Служба зайнятості полегшила процедуру подання документів до центрів зайнятості.

Відтепер це дуже просто. Вам потрібно заповнити лише дві заяви – про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю. Бланки тут https://is.gd/6wW4ph та https://is.gd/o8O5Cg.

Як і раніше, заяви ви можете подати в два способи: на електронну пошту центру зайнятості, де вам зручно обслуговуватися, або через скриньку для кореспонденції безпосередньо в центрі зайнятості.

Якщо ви вирішили надіслати заяви електронною поштою, заповніть заяви власноруч за зразком і сфотографуйте або відскануйте їх. Далі – надішліть на email центру зайнятості, де ви плануєте перебувати на обліку.

Важливо! У темі листа зазначте ваше прізвище, ім’я, по батькові.

Електронні скриньки центрів зайнятості тут: https://is.gd/5duk3J

Якщо ж у вас є технічна можливість, завантажте заяви, роздрукуйте та заповніть їх. Підпишіть власноруч, відскануйте (чи сфотографуйте) і надішліть на email центру зайнятості. Так само вкажіть у темі листа ваше прізвище, ім’я, по батькові.

Чекайте повідомлення від центру зайнятості щодо ухваленого рішення.

Якщо вирішили подати заяви через скриньку для кореспонденції в центрі зайнятості, тоді (якщо у вас є технічна можливість) завантажте заяви, роздрукуйте та заповніть їх вдома, складіть їх у конверт чи з’єднайте в інший зручний спосіб, або заповніть заяви безпосередньо біля скриньки в центрі зайнятості. Тут слід пам’ятати, що для заповнення заяв вам знадобляться ваші паспортні дані, номер ідентифікаційного коду, дані про освіту та попередню трудову діяльність, тому візьміть документи з собою. Покладіть заяви в скриньку для кореспонденції (у робочі години робочого дня).

Чекайте повідомлення від центру зайнятості щодо ухваленого рішення.

Нагадуємо, що впродовж 10 днів після завершення карантину до центру зайнятості необхідно буде подати оригінали ваших документів.

Бережіть себе і своїх близьких.