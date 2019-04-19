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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах запретили освящение пасок в церквях и посещение кладбищ

Сегодня, 13 апреля, исполком Сумского горсовета принял решение о проведении пасхальных праздников и поминальных дней.

Исполнительный комитет принял решение «О праздновании Пасхи и проведении поминальных дней в 2020 году на территории Сумской городской объединенной территориальной громады во время карантина».

Данное решений принято с целью обеспечения безопасности граждан во время проведения религиозных мероприятий по случаю Пасхи и поминальных дней в 2020 году на территории Сумской городской объединенной территориальной громады во время карантина, для недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в соответствии с решением городского совета от 3 апреля 2020 № 6688-МР «О комплексных мерах защиты населения на территории Сумской городской объединенной территориальной громады во время карантина, вспышек и эпидемий болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (COVID-19)», согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2» (с изменениями), Законом  Украины «О свободе совести и религиозных организациях», Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней», руководствуясь статьей 40 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», а также учитывая решение Священного Синода ПЦУ от 10 апреля.

Документом определено, что праздничные богослужения по случаю празднования Пасхи с 14 по 21 апреля, поминальные богослужения и мероприятия 26, 27, 28 апреля проводятся религиозными организациями на территории культовых сооружений и прилегающей территории без участия граждан.

В период отсутствия богослужений разрешается присутствие в культовых сооружениях не более двух человек одновременно. Вместе с тем религиозным организациям рекомендовано обеспечить трансляцию праздничных богослужений с помощью Интернет-ресурсов или телевидения; провести накануне Пасхи обряд освящения продуктов в местах их производства, сетевых объектах торговли и по приглашению граждан по месту их жительства на территориях индивидуальной жилой застройки; обратиться к гражданам через имеющиеся информационные ресурсы с разъяснением порядка проведения Пасхальных богослужений и, соответственно, освящений в связи с карантинными мероприятиями.

Субъектам хозяйствования в отрасли производства продуктов питания, предлагается пригласить представителей религиозных организаций для проведения обряда освящения продукции; в отрасли торговли - разместить у входа в торговый зал информационные сообщения для покупателей об осуществлении обряда освящения.

Департаментк коммуникаций и информационной политики поручено обеспечить проведение онлайн-трансляции Пасхального богослужения из Спасо-Преображенского кафедрального собора и Свято-Воскресенского кафедрального собора в ночь с 18 на 19 апреля с привлечением технических возможностей КП «Инфосервис», а также способствовать записи и трансляции на информационных ресурсах обращение религиозных организаций к гражданам по празднованию Пасхи в условиях карантина.

На отдел здравоохранения возложена задача обеспечить возможность выезда медицинских работников на соответствующие запросы и обращения со стороны священнослужителей и граждан.

Также этим решением запрещено посещение кладбищ населением, в том числе присутствие на них священнослужителей, с целью осуществления поминальных мероприятий 19, 26, 27, и 28 апреля и установления надгробных сооружений с 14 апреля до окончания карантина.

КП «Специализированный комбинат» предписано изготовить и установить у входа на кладбище информационные таблички, разместив на них принятое решение исполнительного комитета и общую информацию о предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Отделу по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы, Сумскому отделу полиции ГУНП в Сумской области, Управлению патрульной полиции в Сумской области в пределах полномочий поручено обеспечить соблюдение предусмотренных этим решением мероприятий, публичную безопасность и порядок во время празднования Пасхи и проведения поминальных дней. А еще отделу взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы с необходимо совместно с ГУНП в Сумской области рассмотреть возможность привлечения личного состава Национальной гвардии для обеспечения общественной безопасности и порядка во время празднования Пасхи и проведения поминальных дней.

Религиозным организациям поручено обеспечить прохождение лицами, находящимися с ними в трудовых отношениях и задействованных в проведении праздничных богослужений (обрядах освящения продуктов), медицинского обследования с момента вступления решения в силу и осуществлять постоянное отслеживание состояния их здоровья на период праздничных мероприятий по случаю Пасхи. Священнослужителям (с их согласия) разрешено во время проведения праздничных богослужений не использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Общество Пасха

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