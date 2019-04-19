В Сумах запретили освящение пасок в церквях и посещение кладбищ Сегодня, 13 апреля, исполком Сумского горсовета принял решение о проведении пасхальных праздников и поминальных дней.

Исполнительный комитет принял решение «О праздновании Пасхи и проведении поминальных дней в 2020 году на территории Сумской городской объединенной территориальной громады во время карантина».

Данное решений принято с целью обеспечения безопасности граждан во время проведения религиозных мероприятий по случаю Пасхи и поминальных дней в 2020 году на территории Сумской городской объединенной территориальной громады во время карантина, для недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в соответствии с решением городского совета от 3 апреля 2020 № 6688-МР «О комплексных мерах защиты населения на территории Сумской городской объединенной территориальной громады во время карантина, вспышек и эпидемий болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (COVID-19)», согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2» (с изменениями), Законом Украины «О свободе совести и религиозных организациях», Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней», руководствуясь статьей 40 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», а также учитывая решение Священного Синода ПЦУ от 10 апреля.

Документом определено, что праздничные богослужения по случаю празднования Пасхи с 14 по 21 апреля, поминальные богослужения и мероприятия 26, 27, 28 апреля проводятся религиозными организациями на территории культовых сооружений и прилегающей территории без участия граждан.

В период отсутствия богослужений разрешается присутствие в культовых сооружениях не более двух человек одновременно. Вместе с тем религиозным организациям рекомендовано обеспечить трансляцию праздничных богослужений с помощью Интернет-ресурсов или телевидения; провести накануне Пасхи обряд освящения продуктов в местах их производства, сетевых объектах торговли и по приглашению граждан по месту их жительства на территориях индивидуальной жилой застройки; обратиться к гражданам через имеющиеся информационные ресурсы с разъяснением порядка проведения Пасхальных богослужений и, соответственно, освящений в связи с карантинными мероприятиями.

Субъектам хозяйствования в отрасли производства продуктов питания, предлагается пригласить представителей религиозных организаций для проведения обряда освящения продукции; в отрасли торговли - разместить у входа в торговый зал информационные сообщения для покупателей об осуществлении обряда освящения.

Департаментк коммуникаций и информационной политики поручено обеспечить проведение онлайн-трансляции Пасхального богослужения из Спасо-Преображенского кафедрального собора и Свято-Воскресенского кафедрального собора в ночь с 18 на 19 апреля с привлечением технических возможностей КП «Инфосервис», а также способствовать записи и трансляции на информационных ресурсах обращение религиозных организаций к гражданам по празднованию Пасхи в условиях карантина.

На отдел здравоохранения возложена задача обеспечить возможность выезда медицинских работников на соответствующие запросы и обращения со стороны священнослужителей и граждан.

Также этим решением запрещено посещение кладбищ населением, в том числе присутствие на них священнослужителей, с целью осуществления поминальных мероприятий 19, 26, 27, и 28 апреля и установления надгробных сооружений с 14 апреля до окончания карантина.

КП «Специализированный комбинат» предписано изготовить и установить у входа на кладбище информационные таблички, разместив на них принятое решение исполнительного комитета и общую информацию о предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Отделу по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы, Сумскому отделу полиции ГУНП в Сумской области, Управлению патрульной полиции в Сумской области в пределах полномочий поручено обеспечить соблюдение предусмотренных этим решением мероприятий, публичную безопасность и порядок во время празднования Пасхи и проведения поминальных дней. А еще отделу взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы с необходимо совместно с ГУНП в Сумской области рассмотреть возможность привлечения личного состава Национальной гвардии для обеспечения общественной безопасности и порядка во время празднования Пасхи и проведения поминальных дней.

Религиозным организациям поручено обеспечить прохождение лицами, находящимися с ними в трудовых отношениях и задействованных в проведении праздничных богослужений (обрядах освящения продуктов), медицинского обследования с момента вступления решения в силу и осуществлять постоянное отслеживание состояния их здоровья на период праздничных мероприятий по случаю Пасхи. Священнослужителям (с их согласия) разрешено во время проведения праздничных богослужений не использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.