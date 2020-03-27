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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:25276

Звернення до жителів м. Суми з приводу пожежи в екосистемах

Катастрофічні за своїми наслідками зараз відбуваються пожежі в природних екосистемах.

Вдумайтеся у ці цифри! З початку пожежонебезпечного періоду відбулося 173 виїздів по повідомленню про загорання сухої рослинності. Вогонь охопив до 30 гектарів землі, знищуючи все живе на своєму шляху в полях, лугах, лісах та інших насадженнях.

Останні тижні, пожежно-рятувальні підрозділи упродовж всіх днів майже не повертаються до місць дислокації, переїжджаючи з одного тривожного виклику на інший.

Яка ж основна причина цих пожеж? У 99 % - це людський фактор! Люди або свідомо випалюють сухостій, або нехтують правилами пожежної безпеки. Зараз, надзвичайно велике навантаження на підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Це і пожежі в екосистемах, це і участь у заходах щодо протидії поширення короновірусної інфекції. І звичайно, наша повсякденна робота — приборкання пожеж у населених пунктах, рятування людей і майна, реагування на надзвичайні події, ліквідація наслідків дорожніх аварій та багато іншого.

Рятувальники закликають кожного жителя м. Сум бути відповідальними! Наголошуємо, у даний період, суха рослинність спалахує від найменшої іскри і пожежа поширитьсь на великій території, знищуючи абсолютно все на своєму шляху. Давайте віднесемося до цієї глобальної проблеми дуже серйозно. І кожен, на своєму місці, прикладе максимум зусиль, щоб зупинити знищення вогнем квітучої землі нашої Сумщини!

Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество
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