На Сумщине авто врезалось в дерево

Днем 10 апреля на автодороге неподалеку от села Таранское 38-летний водитель автомобиля ВАЗ, не выбрав безопасного режима езды, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате столкновения водитель автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован в Конотопской центральной районной больницы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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