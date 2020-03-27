На Сумщине авто врезалось в дерево В результате ДТП в Конотопском районе получил травмы водитель.

Днем 10 апреля на автодороге неподалеку от села Таранское 38-летний водитель автомобиля ВАЗ, не выбрав безопасного режима езды, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате столкновения водитель автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован в Конотопской центральной районной больницы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.