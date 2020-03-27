Семья из Шостки купила виртуальное авто, потеряв 50 тысяч

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 42-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что ее муж, который находится в длительной командировке в другой области Украины, нашел интересное интернет-предложение о продаже автомобиля на польской регистрации. Стоимость «Mercedes-Benz Vito» в объявлении была указана 1800 долларов США. Посовещавшись, они решили приобрести его.
Сначала муж связался с продавцом и обсудил с ним условия купли - продажи автомобиля: владелец автотранспорта требовал 6700 гривен предоплаты на указанный номер банковской карты, ведь машина стоит на польско-украинской границе и для оформления соответствующих документов нужны средства. Муж заявительницы выполнил условие. Дальнейшие переговоры по доставке автомобиля в Шостку и уплате остатка суммы женщина взяла на себя.
На следующий день ей позвонил мужчина с зарубежным акцентом. Он рассказал, что машина уже находится в Шостке. Для осмотра будущего автомобиля они договорились о месте встречи. Однако по указанному адресу женщина никого не нашла. Она позвонила продавцу, а тот попросил стопроцентную предоплату за автомобиль на тот же номер банковской карточки. Он объяснил, что водитель иностранец и боится встречи с ней из-за карантинных мероприятий в Украине. Поспорив с оппонентом, она все же перечислила нужную сумму.
В дальнейшем, «продавец» по телефону пытался выманить у женщины еще тысячу гривен. Впрочем, заподозрил неладное, она пригрозила ему обращением в полицию. В ответ услышала, что ее собеседник мошенник, и никакого автомобиля в Шостку они не пригоняли.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого проводятся оперативные мероприятия по установлению личности афериста.
Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не отправлять предоплату за товар, а рассчитываться за него при получении, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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