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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Тростянце собираются открыть новый музей

Тростянецкая громада работает над созданием нового музея.

В августе 2019 года на международной конференции на тему «Битва на Ворскле 1399», которая состоялась в Тростянце, мэр Юрий Бова провел презентацию эскизного проекта музейно-культурного комплекса в селе Боголюбово (Заречное). Этот комплекс в недалеком будущем заменит полуразрушенное здание сельского клуба и будет привлекать тысячи туристов.

Уже летом планируется начать первый этап ремонтных работ в здании бывшего сельского клуба: обновить кровлю, вставить окна. Далее будет разработана концепция нового музея, которая осветит эпохальные события древней истории села Боголюбово.

«Параллельно мы начали работу по сбору экспонатов для будущего музея, - рассказывает Ольга Андоленко, начальник отдела культуры, туризма, молодежи и спорта Тростянецкого городского совета. - Приятно, что уже есть те, кто откликнулся! Спасибо сумском краеведу, известному коллекционеру Сергею Гуцану, неравнодушным тростянчанам Сергею Саенко, Сергею Подопригоре за подаренные экспонаты»

Коллекционер, краевед, фотохудожник, общественный деятель Сергей Гуцан подарил будущему музею браслет, фрагменты украшений, височные кольца с колокольчиками, фибулы. Тростянчанин Сергей Саенко передал динарии, наконечники, пряслица, изделия для ткачества, фрагменты украшений, фрагменты керамики, кремниевый резец, зернотерные камни, камни для обработки кожи, пряжку, амулет (колесо). Эти предметы охватывают период от первобытного строя до начала ХХ века: фрагменты керамики шнуровой и ямочно-гребенчатой культуры, удивительные украшения периода скифов и Киевской Руси, бытовые вещи и сакральные.

Тростянчанин Сергей Подопригора передал для будущего музея старинные вещи сельского быта - прялку и гребень.

Жители громады предлагают приобщиться к благородному делу сохранения историко-культурного наследия Тростянецкого края и создания нового музея в селе Боголюбове (Заречное). Возможно, в чьем-то домохозяйстве хранятся древние предметы быта, их просят передать на хранение в музей.

За более подробной информацией звоните: 05458- 5-19-70; 098083 11 91; 095183 74 09.

Общество Боголюбово Музей Тростянецкая ОТГ

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