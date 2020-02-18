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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:33197

В Белополье будут продавать освященные паски

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Белополья Юрий Зарко.

«Хорошая новость для всех горожан! Уже начиная со среды в нашем городе все предприниматели, осуществляющие торговлю хлебо-булочными изделиями: ФЛП Друзева В., ФЛП Зарко В., ГП «Укрліктрави», Ресторан «Метелица», ПАБ и другие будут осуществлять торговлю освященными пасками! Поэтому, все, кто не будет рисковать здоровьем и жизнью своих родных и близких, и решит праздновать Пасху дома, смогут приобрести уже освященные паски, и встретить этот великий праздник согласно всех норм и церковных канонов. Отдельно хочу поблагодарить всех священнослужителей Белопольщины, независимо от того, кто к какой Церкви принадлежит, за содействие и понимание этой очень непростой ситуации...», - написал мэр.

Общество Белополье Пасха

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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