В Сумах снова горела Чешка

В очередной раз за эту весну горел камыш. Через 7 минут после вызова пожарные уже тушили возгорание. На данный момент огонь погашен.
Бурынские пожарные ликвидировали возгорание 2 га остатков растительности, а укрощая возгорания мусора предотвратили опасность от кладбища....
Сегодня, 11 апреля, в 7:07 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в четырехэтажном жилом доме в пер. Озерный...
10 апреля в 7:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома в пер. Больничном в пгт Краснополье....
7 апреля в 20:51 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в квартире на 5-м этаже 9-этажного дома...
Пожарные спасли 3 дачные дома и лесные насаждения, укрощая пожар на территории садовых кооперативов....