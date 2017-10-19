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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумским СБУшникам разрешили искать террориста

Следственный судья Заречного районного суда города Сумы Александр Капкин предоставил разрешение на задержание сумчанина, подозреваемого в терроризме и посягательстве на территориальную целостность Украины. Однако того и след простыл…

Как стало известно из постановления суда, речь идет об уголовном производстве, которое уже почти четыре года расследует УСБУ в Сумской области относительно сумчанина, который исповедует сепаратистские настроения. По версии следствия, он вступил в преступный сговор с жителем Сумской области Виталием Емельяновым, который воевал на стороне террористов за Донецкий аэропорт и под Иловайском, участвовал в организации так называемых «котлов» и в убийстве украинских военнослужащих, которые не желали сдаваться в плен. Виталия Емельянова Ахтырский городской суд в феврале 2017 года признал виновным в создании террористической группы и посягательстве на целостность государства и приговорил к 14 годам лишения свободы. Этот приговор вступил в законную силу.

Следователи СБУ считают, что сумчанин получил от Емельянова поручение тщательно подобрать участников террористической группы. Они должны были выполнять его задания по акциям, дестабилизирующих общественно-политическую ситуацию в нашей области, пока сюда не прибудет Емельянов вместе с вооруженными подразделениями ДНР и не провозгласят «Сумскую народную республику» путем отделения территории Сумской области от территории Украины.

Подозреваемый во время общения с Емельяновым получил указание встретиться с двумя знакомыми последнего. Целью этой встречи была проверка их желания вступить в террористическую группу и инструктаж по дальнейшему прохождению ими подготовки в специальном лагере на территории Российской Федерации.

23 января 2015 года на территории РФ, вблизи населенного пункта Красная Яруга Белгородской области, Емельянов организовал встречу, на которую прибыли сейчас подозреваемый сумчанин и еще двое мужчин, которые пересекли государственную границу вне установленных пунктов пропуска.

В августе 2016 года по данным фактам СБУ начала следствие. Однако с марта 2017 года им не известно место нахождения подозреваемого сумчанина. Он объявлен в розыск, но до сих пор его не нашли. В связи с этим следователь УСБУ попросил суд предоставить разрешение на задержание подозреваемого с целью его привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства о взятии его под стражу. Суд своим постановлением ходатайство следователя удовлетворил. Постановление действует до октября 2020 года, пишет sumy.today.

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