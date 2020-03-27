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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские нацгвардейцы взяли под охрану областную инфекционную больницу

Гвардейцы воинской части 3051 Национальной гвардии Украины приступили к охране Сумской областной инфекционной клинической больницы имени Красовицкого.

Главная задача гвардейцев - обеспечение общественной безопасности и порядка на территории прилегающей к медицинскому учреждению, определенному госпитальной базой для обследования, госпитализации и пребывания лиц, имевших контакт с инфицированными или имеют симптомы болезни COVID-19.

«Мы обеспечиваем пропускной режим в больницу. Медицинский персонал пропускаем только при наличии справки, подписанной главным врачом учреждения. Посетители и больные попадают в медицинское учреждение и покидают его территорию исключительно в сопровождении медицинских работников, - комментирует заместитель командира части по общественной безопасности капитан Дмитрий Крючков. - Мы заботимся как о безопасности граждан, так и наших военнослужащих. Защитные маски, резиновые перчатки, дезинфекторы - всеми этими обязательными средствами индивидуальной защиты гвардейцы обеспечены в полном объеме».

Осуществлять охрану инфекционной больницы нацгвардейцы будут в круглосуточном режиме, сообщает сайт НГУ.

Общество
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