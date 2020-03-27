На Сумщине снова 0 случаев заражения коронавирусом за сутки Минздрав сообщает, что в Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Из них на Сумщине по-прежнему 74, то есть за стуки не добавилось ни одного.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

- Винницкая область - 200 случаев;

- Волынская область - 80 случаев;

- Днепропетровская область - 71 случай;

- Донецкая область - 12 случаев;

- Житомирская область - 112 случаев;

- Закарпатская область - 99 случаев;

- Запорожская область - 89 случаев;

- Ивано-Франковская область - 332 случая;

- Кировоградская область - 144 случая;

- м. Киев - 551 случай;

- Киевская область - 224 случая;

- Львовская область - 136 случаев;

- Луганская область - 3 случая;

- Николаевская область - 5 случаев;

- Одесская область - 69 случаев;

- Полтавская область - 26 случаев;

- Ровенская область - 134 случая;

- Сумская область - 74 случая;

- Тернопольская область - 280 случаев;

- Харьковская область - 14 случаев;

- Херсонская область - 34 случая;

- Хмельницкая область - 22 случая;

- Черновицкая область - 546 случаев;

- Черкасская область - 105 случаев;

- Черниговская область - 10 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 апреля 2020 в Центр поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11974 сообщение о подозрении на COVID-19.