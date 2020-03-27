Несмотря на перераспределение средств в медфонд, в Сумах продолжают заключать договора на евродворы Фракция «За Украину!» Сумского городского совета заявила о бюджетном произволе промэрской фракции «Батькивщина» во время эпидемии коронавируса.

Соответствующее заявление размещено на станице фракции в Фейсбуке.

На сессии Сумского городского совета 25 марта был создан специальный «медицинский фонд» поддержало большинство депутатов. Этим решением городской совет пообещал громаде перераспределить капитальные расходы с «евродворов» и некоторых объектов коммунальной собственности на финансирование здравоохранения. То есть власть публично пообещала сумчанам направить около 100 млн грн их налогов на первоочередные мероприятия - противодействие эпидемии COVID-19.

Однако городской голова Александр Лысенко и его «однопартийцы» в исполнительных органах Сумского городского совета в сегодняшних условиях пандемии коронавируса не признают сохранение здоровья сумчан, как приоритетное направление бюджетного финансирования.

Как стало известно, Управление капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета, которое возглавляет депутат горсовета от «Батькивщины» Виталий Шилов, заключает договоры с подрядчиками на ремонт «евродворов». Расходы на эти ремонты не были предусмотрены бюджетом в последней, утвержденной депутатами, редакции городского бюджета.

Более того, УКС заключает договора с подрядчиками поспешно, до 19 апреля, пока не вступила в силу новая редакция закона «О публичных закупках». Ведь именно с 19 апреля на законодательном уровне предусмотрено применение конкурентных механизмов электронной системы «ProZorro», начиная с закупок от 50 тыс. грн.

Понимая, что до 19 апреля еще есть время на заключение договоров без конкуренции, недобросовестные распорядители средств спешат заключить договора по «договоренности». Уже сегодня УКС заключило таких неконкурентных договоров почти на 20 млн грн.

Учитывая то, что перераспределенные на отрасль медицины 100 млн грн налогов граждан еще должны поступить в городской бюджет в течение года, мы рискуем так и не увидеть их в специальном «медицинском фонде». Поскольку, городской совет будет вынужден покрывать кредиторскую задолженность перед подрядчиками УКСа за «евродворы», а не осуществлять закупки для медицинских учреждений.

Поэтому фракция требует от мэра Александра Лысенко:

1. Внедрять последовательную политику приоритетного и рационального использования бюджетных средств. Сегодня, как и решили депутаты Сумского городского совета 25 марта, - в первую очередь городской бюджет должен на 100% закрыть вопрос закупок, связанных с противодействием эпидемии COVID-19 в городе Сумы.

2. Предоставить поручения исполнительным органами, коммунальными заведениями, учреждениями и предприятиями Сумского городского совета, до вступления в силу новой редакции Закона Украины «О публичных закупках», остановить проведение допороговых закупок товаров, работ и услуг (за исключением пункта 1) без применения конкурентных механизмов системы «ProZorro».

3. Публично отчитаться перед депутатами городского совета и общественностью города Сумы о наполнении специального «медицинского фонда», о планах закупок в области медицины в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.