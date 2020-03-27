Сумчане требуют восстановить горячее водоснабжение потребителям КСПУ На сайте онлайн-петиций зарегистрировано сразу три петиции по поводу возобновления поставок горячей воды потребителям Котельной Северного промузла.

Подписать петиции можно здесь:

Гаряче водопостачання від КППВ під час епідемії COVID!!! ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Гаряча вода в місті Суми ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Забезпечити місто адекватним постачанням гарячої води

Напомним: сразу после отключения отопления у потребителей КСПУ пропала и горячая вода. Само предприятия пообещало, что горячее водоснабжение восстановят через два месяца, мэр Сум дал поручение справить быстрее, чтобы в карантин сумчане имели возможность мыть руки горячей водой.