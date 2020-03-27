Сумчане требуют восстановить горячее водоснабжение потребителям КСПУ

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Гаряче водопостачання від КППВ під час епідемії COVID!!! ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Гаряча вода в місті Суми ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Забезпечити місто адекватним постачанням гарячої води
Напомним: сразу после отключения отопления у потребителей КСПУ пропала и горячая вода. Само предприятия пообещало, что горячее водоснабжение восстановят через два месяца, мэр Сум дал поручение справить быстрее, чтобы в карантин сумчане имели возможность мыть руки горячей водой.
Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение включить горячую воду потребителям Котельной Северного промузла до 24 апреля....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Вернуть одностороннее движение на ул. Ахтырскую»....
На сайте президента Украины зарегистрирована петиция «Позволить занятия спортом в парках и скверах на время карантина. Отменить пункт запрета постановления...
Такая онлайн-петиция зарегистрирована в Единой системе местных петиций....
На сайте онлайн-петиций 31 марта было зарегистрировано обращение «Отмена тарифов на время карантина в г. Сумы»....