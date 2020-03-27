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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:15310

Сумчане требуют восстановить горячее водоснабжение потребителям КСПУ

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано сразу три петиции по поводу возобновления поставок горячей воды потребителям Котельной Северного промузла.

Подписать петиции можно здесь:

Гаряче водопостачання від КППВ під час епідемії COVID!!! ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Гаряча вода в місті Суми ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Забезпечити місто адекватним постачанням гарячої води

Напомним: сразу после отключения отопления у потребителей КСПУ пропала и горячая вода. Само предприятия пообещало, что горячее водоснабжение восстановят через два месяца, мэр Сум дал поручение справить быстрее, чтобы в карантин сумчане имели возможность мыть руки горячей водой.

Общество Горячая вода Петиция

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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