На Сумщине подозревают коронавирус у 227 человек

- На сегодняшний день у нас 227 человек, которым поставили подозрение на COVID 19, - поделился он. - Ежесуточно таких бывает от 10 до 15 человек. Это просто оперативная информация, которая имеет значение для эпидемиологов. Для граждан важно другое - у скольких людей подтвержден диагноз, сколько людей выздоровели.
По словам главного инфекциониста области Ирины Троцкой, сюда включены также все больные пневмонией, которых также будут обследовать на коронавирус.
Напомним: за последние сутки на Сумщине не добавилось ни одного диагноза коронавирусная инфекция COVID-19.
Минздрав сообщает, что в Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19....
Об этом во время брифинга в облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 13 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 13 апреля, в ходе аппаратного совещания сообщил мэр Шостки Николай Нога....
По состоянию на 13 апреля в Сумской области 74 официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19....