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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:0730

На Сумщине подозревают коронавирус у 227 человек

Об этом сегодня, 14 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Михаил Мацюк.

- На сегодняшний день у нас 227 человек, которым поставили подозрение на COVID 19, - поделился он. - Ежесуточно таких бывает от 10 до 15 человек. Это просто оперативная информация, которая имеет значение для эпидемиологов. Для граждан важно другое - у скольких людей подтвержден диагноз, сколько людей выздоровели.

По словам главного инфекциониста области Ирины Троцкой, сюда включены также все больные пневмонией, которых также будут обследовать на коронавирус.

Напомним: за последние сутки на Сумщине не добавилось ни одного диагноза коронавирусная инфекция COVID-19.

Общество Коронавирус

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