Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:52450

С сегодняшнего дня в Украине запрещена работа продуктовых рынков

Постановление главного санитарного врача Украины «О противодействии распространению коронавирусной болезни в местах торговли» от 30 марта 2020 года с сегодняшнего дня утратило свою силу.

Данное постановление позволяло работать продуктовым рынкам при соблюдении санитарных норм. С 14 апреля вступает в силу новое постановление главного санитарного врача об отмене этого разрешения.

«Мы понимали, почему мы позволяем открывать рынки, поскольку это влияло на цены, которые были в супермаркетах, и это увеличивало доступность более дешевых продуктов питания. На протяжении действия данного постановления были выявлены факты злоупотребления органов местного самоуправления, когда они пооткрывали рынки в антисанитарных условиях. Хотя там все четко было прописано, при каких условиях можно открывать рынки. Мы имеем огромные нарушения», — заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода Слова».
 
Экономика Карантин Коронавирус Рынки

По тематике

На Сумщине подозревают коронавирус у 227 человек
Сегодня 12:07

На Сумщине подозревают коронавирус у 227 человек

Об этом сегодня, 14 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Михаил...

На Сумщине снова 0 случаев заражения коронавирусом за сутки
Сегодня 09:31

На Сумщине снова 0 случаев заражения коронавирусом за сутки

Минздрав сообщает, что в Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19....

Вчера 13:33

На Сумщине всех больных с пневмонией будут тестировать на коронавирус

Об этом во время брифинга в облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Михаил Мацюк....

Вчера 12:24

На Сумщине коронавирус обнаружили уже у пяти медработников

Об этом сегодня, 13 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....

Вчера 11:40

В Шостке врачи борются за жизнь больной COVID-19 (видео)

Об этом сегодня, 13 апреля, в ходе аппаратного совещания сообщил мэр Шостки Николай Нога....

Новости

На Сумщине снова 0 случаев заражения коронавирусом за сутки
Сегодня 09:31
В Сумах запретили освящение пасок в церквях и посещение кладбищ
Вчера 15:38
На Сумщине уже 74 случая коронавируса
Вчера 09:42
Полицейские нашли у жителя Сумщины старинную винтовку и завели дело
Сегодня 13:59
В Сумах горел балкон на 13-м этаже 14-этажки
Сегодня 13:51
На Сумщине взяли под стражу педофила, но могут отпустить под залог
Сегодня 13:33
Обвиняемый в изнасиловании сумчанки остался без меры пресечения
Сегодня 13:16
Сумские больницы получили первые два аппарата ИВЛ
Сегодня 12:57
С сегодняшнего дня в Украине запрещена работа продуктовых рынков
Сегодня 12:52
В Конотопе умерла заведующая инфекционным отделением ЦРБ
Сегодня 12:17
На Сумщине подозревают коронавирус у 227 человек
Сегодня 12:07
В Заречном районном суде Сум переизбрали главу
Сегодня 11:35
view counter

Статьи

Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
Сегодня 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
Вчера 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
Вчера 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
Вчера 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.