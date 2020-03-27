С сегодняшнего дня в Украине запрещена работа продуктовых рынков

Данное постановление позволяло работать продуктовым рынкам при соблюдении санитарных норм. С 14 апреля вступает в силу новое постановление главного санитарного врача об отмене этого разрешения.
Об этом сегодня, 14 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Михаил...
Минздрав сообщает, что в Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19....
Об этом во время брифинга в облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 13 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 13 апреля, в ходе аппаратного совещания сообщил мэр Шостки Николай Нога....