С сегодняшнего дня в Украине запрещена работа продуктовых рынков

«Мы понимали, почему мы позволяем открывать рынки, поскольку это влияло на цены, которые были в супермаркетах, и это увеличивало доступность более дешевых продуктов питания. На протяжении действия данного постановления были выявлены факты злоупотребления органов местного самоуправления, когда они пооткрывали рынки в антисанитарных условиях. Хотя там все четко было прописано, при каких условиях можно открывать рынки. Мы имеем огромные нарушения», — заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода Слова».