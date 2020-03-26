Сумские больницы получили первые два аппарата ИВЛ

Один аппарат передали в областную инфекционную больницу им. Красовицкого, второй - в городскую детскую больницу Святой Зинаиды.
Сейчас аппараты настраивают.
Об этом сегодня, 6 апреля, во время аппаратного совещания, которое проходит в онлайн-режиме, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
Об этом сегодня, 6 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходит в онлайн-режиме, доложила и.о. начальника горотдела здравоохранения...
Сумской роддом приобрел аппарат искусственной вентиляции легких за 2,7 миллиона гривен....
Задерживается поставка аппаратов искусственной вентиляции легких в Сумы....