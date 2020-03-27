В Шостке спасатели ликвидировали масштабный пожар в жилом секторе (видео)

По вызову был направлен дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части и отделения 25-го Государственного пожарно-спасательного поста.
Уже через 4 минуты пожарные прибыли на место происшествия. Несмотря на то, что постройки были деревянными и переполнены легковоспламеняющимися материалами, пожар быстро приобрел масштабных размеров. Порывами ветра огонь мог перекинуться на другие вплотную построенные строения в количестве 21 штук.
В 14:39 возгорание локализовали, а в 15:42 - полностью ликвидировали. Огнем повреждены 6 хозяйственных сооружений.
Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 12 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
Сегодня, 14 апреля, в 6:50 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Центральная в...
13 апреля в 21:42 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственных сооружений на ул. Есманский путь в г....
Сегодня, 14 апреля, в полдень произошел пожар на 13-м этаже многоэтажки по ул. Харьковская, 1....
Сегодня, 13 апреля, около 22.30 произошел пожар на озере Чеха....
Бурынские пожарные ликвидировали возгорание 2 га остатков растительности, а укрощая возгорания мусора предотвратили опасность от кладбища....