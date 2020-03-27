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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:38293

В Шостке спасатели ликвидировали масштабный пожар в жилом секторе (видео)

13 апреля в 14:02 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение, что в г. Шостка по ул. Свободы огонь охватил 6 хозяйственных построек.

По вызову был направлен дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части и отделения 25-го Государственного пожарно-спасательного поста.

Уже через 4 минуты пожарные прибыли на место происшествия. Несмотря на то, что постройки были деревянными и переполнены легковоспламеняющимися материалами, пожар быстро приобрел масштабных размеров. Порывами ветра огонь мог перекинуться на другие вплотную построенные строения в количестве 21 штук.

В 14:39 возгорание локализовали, а в 15:42 - полностью ликвидировали. Огнем повреждены 6 хозяйственных сооружений.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 12 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Пожар

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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