В Сумах горел балкон на 13-м этаже 14-этажки

О пожаре спасателям сообщили соседи с 14-го этажа, пишет UA:СУМИ.
По информации спасателей, горела балконная рама на 13-м этаже. Эвакуация жителей соседних квартир не проводилась. Пострадавших нет, в квартире на момент пожара никого не было.
Причину устанавливают следователи полиции.
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