В Глухове пожарные ликвидировали масштабное возгорание хозяйственных сооружений (видео) 13 апреля в 21:42 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственных сооружений на ул. Есманский путь в г. Глухов.

На тушение направили 1-е отделение дежурного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части и 2-е отделение караула, которое как раз возвращалось с ликвидации возгорания сухой растительности за городом.

Как было установлено, возгорание обнаружили поздно. Огонь охватил самовольно построенные хозяйственные постройки на значительной площади, большинство из которых были деревянные. Ситуацию осложняли: плотная застройка - между сооружениями были не выдержаны противопожарные расстояния, загромождение горючими материалами самих сооружений и сильный ветер, благодаря которому пламя быстро распространялось. Возникла угроза для рядом расположенных других хозяйственных сооружений, а также котельной Глуховского высшего профессионального училища и двухэтажного многоквартирного дома.

Укрощение пожара требовало значительного количества воды, однако в ближайшем уличном гидранте, находившийся на расстоянии 300 м от очага горения, слабое давление не позволяло оперативно осуществлять дозаправку водой пожарных автоцистерн.

На тушение были привлечены дополнительные силы: резервный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части, дежурное отделение 38-го государственного пожарно-спасательного поста из пгт Эсмань, местная пожарная команда с. Береза и пожарная команда ГП «Глуховский лесхоз». Также активное участие в ликвидации пожара приняли около 40 местных жителей.

В 22:51 совместными усилиями удалось остановить дальнейшее распространение огня на другие сооружения и локализовать возгорание на площади около 600 кв. м. Но чтобы полностью потушить огонь, пришлось разбирать конструкции для выявления скрытых очагов горения. В 1:40, использовав почти 50 т воды, пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 15 человек личного состава на 5 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника на 1 единице техники местной пожарной команды, 2 работника на 1 единице техники лесхоза.

На месте пожара работала следственно-оперативная группа. По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - неосторожность при курении неустановленного лица, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.