Полиция Сумщины разыскивает псевдобанкиршу, которая опустошила чужой банковский счет 22 тысячи гривен кредитных средств потеряла 40-летняя жительница Середина-Буды в результате телефонного разговора с якобы представителем банка.

Женщине позвонил на мобильный неизвестная девушка, которая назвалась работником одного из ведущих украинских государственных банков. Она сообщила, что на счет женщины должна «зайти» определенная сумма. Но поскольку отправитель средств - юридическое лицо, то карта может быть заблокирована. Пока продолжался эта разговор, на телефон женщине позвонили с другой номера, и когда она сообщила об этом «представительнице банка», та посоветовала отменить входящий вызов. Как только женщина это сделала, трубку положила и ее собеседница.

А через полчаса на телефон заявительницы поступило смс-сообщение с новыми кодами доступа к ее личному кабинету в мобильной версии банка. И когда женщина пересмотрела баланс по своей кредитке, оказалось, что с нее сняты сначала 8000 гривен, а потом - еще 14 000.

Чтобы выяснить ситуацию, гражданка позвонила на оба номера так называемых «представителей банков», однако они уже были «вне зоны». Тогда она обратилась на «горячую линию» банка, и от оператора узнала, что средства с ее кредитной карты были перечислены на чужой счет другого банка.

Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась с соответствующим заявлением в полицию.

Следователи Середина-Будского отделения полиции начали уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливают личности аферистов.

Правоохранители в очередной раз предостерегают граждан быть внимательными и осторожными во время телефонных разговоров с незнакомцами. Кем бы последние не назывались, - работниками полиции, банков или больниц, - всегда проверяйте полученную от них информацию, особенно когда речь заходит о деньгах. В этом случае следует сразу прервать беседу, и обратиться на официальные «горячие» телефонные линии тех служб, от имени которых вам только представились, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.