Конотопский «Авиакон» передал военным три модернизированных вертолета для Миссии ООН Государственное предприятие «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон», входящий в состав государственного концерна «Укроборонпром», передал командованию Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины три модернизированных вертолета Ми-8 МТВ-1.

Техника предназначена для украинских военнослужащих, выполняющих задачи в рамках миротворческой миссии ООН в одной из стран Африки.

- Несмотря на меры карантина, «Авиакон» своевременно выполняет свои обязательства и обеспечивает поддержку летной годности техники государственной авиации. Особенно это касается техники для наших миротворцев, ведь от их работы зависит репутация Украины на международном уровне. Теперь, с модернизированными вертолетами, вовремя произойдет ротация личного состава и техники 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН, - сообщил директор предприятия Игорь Марченко.

Вертолет Ми-8 МТВ-1 отличается своей мощностью и надежностью, а также имеет значительный запас прочности. Успешно реализованный на ГП «Авиакон» комплекс работ предусматривал разработку и внедрение в сжатые сроки ряда технических и организационных решений. В частности, светотехническое оборудование вертолетов было адаптировано к очкам ночного видения, которые используют члены экипажей.

Специалисты завода осуществляли модернизацию вертолетов в условиях особого режима работы в связи с угрозой коронавируса в Украине. Уже в течение месяца на заводе усиленно санитарно-гигиенические мероприятия и меры дезинфекции, все работники работают в медицинских масках. Сейчас работа в рамках критически важных контрактов продолжается с соблюдением режима безопасности, остальные работники отправлены в простой.

ГП «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» специализируется на капитально-восстановительном ремонте, переоборудовании и модернизации вертолетов Ми-2, Ми-8, Ми-17, Ми-24, Ми-35 и Ми-26 всех модификаций и их оборудования, имеет право на серийный ремонт и модернизацию вертолетов Ми-14. Сейчас предприятие занимается освоением ремонтов вертолетов К-27, пишет Армия-информ.