На Сумщине поймали 16-летнего мошенника Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 16-летнего юноши, который обманывал своих знакомых, продавая им несуществующие автомобили.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый в конце 2019 года решил мошенническим путем завладеть средствами своих знакомых. Узнав об их намерениях купить авто, юноша утверждал, что занимается приобретением транспортных средств из стран Европы. При этом потенциальным покупателям он обещал не только пригнать избранное ими по фото авто по значительно более низкой цене рыночной, но и растаможить его. На такое заманчивое предложение согласилось четыре человека. Они оплатили юноше аванс, однако обещанных автомобилей так и не дождались. Только за два месяца своей противоправной деятельности обвиняемый завладел почти 11 тыс. долларов США.

В то же время у юноши правоохранители изъяли поддельное удостоверение участника боевых действий, в которое он вписал свои данные и вклеил свою фотографию.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное повторно, причинившее значительный ущерб потерпевшему) и ч. 1 ст. 358 (подделка документов) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.