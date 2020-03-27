Сумская прокуратура открыла дело о мошенничестве со стороны обвиняемого в изнасиловании Сумская прокуратура открыла дело по сообщению в Фейсбуке о мошенничестве со стороны обвиняемого в изнасиловании

Сегодня, 14 апреля, Сумская местная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту мошенничества. Поводом для открытия уголовного производства стала публикация в Фейсбуке общественной организации «Украинский порядок» о возможной причастности к мошенническим действиям обвиняемого в изнасиловании Владислава Кривошея, пишет sumy.today.

Речь идет о резонансном преступлении, совершенном 8 марта прошлого года, когда на 23-летнюю сумчанку, которая возвращалась с работы, на улице напал неизвестный, избил ее и изнасиловал. В этом преступлении прокуратура обвиняет на тот момент несовершеннолетнего Владислава Кривошея.

ОО «Украинский порядок» утверждает, что этот парень может быть причастен к мошенничеству в инстаграме: люди заказывают вещи, перечисляя плату на банковскую карточку, но товар так и не получают.